Tremiti meta dei travel blogger, parola agli ideatori del tour alle Diomedee

Tremiti meta dei travel blogger, parola agli ideatori del tour alle Diomedee

TERMOLI. Un weekend all’insegna del sole, del mare cristallino e del vento tiepido che hanno inebriato i travel blogger.

Nel tour che hanno effettuato i travel blogger sul nostro territorio, dopo aver visitato la nostra Termoli -domenica scorsa si sono concessi una visita alle isole Tremiti- e noi di Termolionline li abbiamo seguiti in questa giornata avventurosa.

Nell’intervista di Nicola Montuori, proprio sull’isola di San Domino. L’editore ha intervistato due dei main sponsor dell’iniziativa inaugurata a Termoli, nei giorni di sabato e domenica scorsa.

I due intervistati: Steven Ginaldi in rappresentanza dell’hotel “La tramontana” e Matteo Campanozzi in rappresentanza della “Cooperativa Tremiti sea” hanno raccontato le sensazioni e le emozioni che si provano visitando le isole.

Tanta la fiducia dei due ragazzi nella stagione estiva imminente, cominciando proprio dal clima -che già da questo mese di maggio- sta accompagnando giornate davvero incredibili e poi il miglioramento della situazione pandemica, che sembra essersi placata dinanzi questo preludio estivo.

I due ragazzi ci hanno raccontato di quanto siano state prescelte le isole Tremiti in questi ultimi due anni; le isole sono state una meta molto gettonata, anche perché molti turisti non hanno più viaggiato verso l’estero e hanno deciso quindi di visitare i luoghi della nostra penisola, apprezzandoli in tutto il loro splendore.

Poi la bellezza delle stesse, che rappresentano un vero e proprio paradiso terrestre. Il giro dell’arcipelago è suggestivo e caratteristico. Tanto che i travel blogger sono rimasti davvero allibiti da cotanta bellezza.