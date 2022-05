Covid: nel Molise 775 guariti, di cui 184 a Termoli e 223 contagi

Termoli, Larino, Isernia, Campobasso In Italia 44.489 contagi e 59.720 guariti

TERMOLI. Nel bollettino Covid dell'Asrem nessun decesso in Molise nelle ultime 24 ore.

Nuovo ricovero all'ospedale Cardarelli di Campobasso, si tratta di un paziente di Larino in Malattie infettive. Tre i dimessi, tutti da Anziano fragile: di Campobasso, San Giuliano del Sannio e Striano (fuori regione).

I guariti da ieri sono stati 775, 184 a Termoli.

I contagi sono 223, di cui 31 al molecolare Asrem su 752 tamponi refertati, e 192 da test rapidi, su 893 antigenici effettuati. A Termoli 18 positivi, di cui 10 al molecolare e 8 all'antigenico.

In Italia 7.465 persone ricoverate con sintomi, di cui 337 in terapia intensiva. Su 335.217 tamponi processati nelle ultime 24 ore ci sono 44.489 contagi, mentre i guariti sono stati 59.720 Sono stati 148, infine, i decessi. Positivi attuali in calo a 967.401.

