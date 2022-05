Professioni, numeri e criticità dell'avvocatura

Secondo il rapporto annuale del Censis, diffuso in collaborazione con la Cassa forense, l'avvocatura italiana starebbe vivendo un periodo infausto. Dopo 37 anni, nel 2021, la professione ha perduto 3.200 professionisti. Per l'esattezza, sono stati 8.000 quelli che hanno abbandonato la toga. È stato pure stimato che ben 140.000 iscritti (su quasi 242.000) non riescono a conseguire manco 30mila euro di reddito l'anno mentre l'introito medio si è consolidato sui 38mila. Ciò accade perché il numero dei professionisti è lievitato considerevolmente mentre è diminuito il numero delle cause. E così, una professione - che aveva avuto il suo 'boom' ai tempi di Antonio Di Pietro (& soci) - ha fatto registrare dapprima una leggera flessione e poi un massiccio trasferimento dei ranghi tra le file della Pubblica amministrazione.

I clienti insolventi sono tali nel senso che non saldano le parcelle manco quando sia stato praticato un prezzo stracciato; e la professione, una volta ambita, ha preso a scivolare lentamente anche in terra di Molise. Nella 20^ regione opera un avvocato ogni 232 ab. mentre, in Valle d’Aosta, ne è attivo 1 per ogni 1.719. Gira male pure per i colleghi del Trentino-Alto Adige (1 su 631) mentre va malissimo in Calabria (1 ogni 150) ed in Campania (1 su 153) quando la media nazionale accenna ad 1 avvocato ogni 246 ab. Secondo i dati della citata Cassa forense, dall’introito medio di 54.504 del 2.000, si sono precipitati ai 51.860 del 2003 per poi risalire ai 55.643 del 2007 cosicché, rispetto ad oggi la perdita è stata netta e sono nati i cosiddetti legali ‘low cost’ che poi sarebbero coloro che si accontentano di poco. Tra questi c’è persino chi si occupa dei ricorsi contro le cartelle esattoriali dell’Agenzia delle entrate e chi deposita nell'Ufficio del Giudice di pace la memoria, arrivando addirittura ad anticipare la marca da bollo per l’iscrizione nel caso del contributo unificato.

Insomma, una volta laureatisi in legge, converrebbe di più fare la carriera del Segretario comunale che riesce a guadagnare “molto” bene spesso pure producendo “poco”. Nel Molise, almeno quando si bussi a danaro, il fenomeno rimane meno percepito, seppure molti Studi abbiano dovuto abbassare le tariffe anche del 30-40%, intraprendendo “guerre” concorrenziali un po’ come fanno le trattorie situate sul medesimo marciapiedi.

A Larino, dove la percezione è quella per cui il Palazzo degli Uffici giudiziari sia praticato più da avvocati che da clienti, questi professionisti si dividono tra quanti frequentano il sottobosco e l’apice politico, tra chi ha saputo imporre il proprio nome e coloro che fanno da consulenti ai Comuni meno provveduti. Insomma, ci si deve anche arrangiare mentre, una volta, chi avesse voluto farsi patrocinare avrebbe bussato alla soglia avvocatizia con i piedi, dal momento che le mani (già prima del saldo della parcella) recavano regali mangerecci. Al contrario, oggi, non appena si vedono aprire, sono loro ad apostrofare il professionista:”Avvoca’, nce ne jamo de chiacchiere. Ne ttenghe manche ‘na lira. Perciò, si vincème, te donghe quacche ccosa”. Oggi l’attività di uno Studio legale va approssimandosi sempre di più a quella di un'impresa. Si accetta l’àlea, senza più riferimenti ad una prestazione d’opera. Ragion per cui solo se venga conseguito il risultato preteso dal patrocinato questi ti paga.

Esiste, poi, all'interno dell'avvocatura, un 'gap' di genere: la distanza di reddito tra un avvocato ed un'avvocata è tale che, talvolta, occorrerebbe sommare lo stipendio di due pofessioniste per sfiorare il livello medio conseguito da un uomo. Oggi come oggi, il mercato rimane satiro al punto che 1/3 degli avvocati italiani dichiara di essere pronto a lasciare la professione.

Claudio de Luca