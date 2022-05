Il comandante della Guardia di Finanza dell'Italia meridionale in visita nel Molise

CAMPOBASSO. Nella mattinata di ieri, il Comandante Interregionale dell’Italia meridionale, generale di corpo d’armata Ignazio Gibilaro, si è recato in visita di commiato al comando regionale Molise della Guardia di Finanza.

L’alto ufficiale, accolto dal comandante regionale, generale di brigata Salvatore Refolo, ha incontrato i comandanti provinciali, del Roan, dei nuclei di polizia economico-finanziaria e dei reparti territoriali, un’aliquota del personale in servizio e in congedo nonché i delegati dell’organo di base della rappresentanza militare.

Il generale Gibilaro, che lascerà a breve il comando interregionale dell’Italia meridionale per assumere il prestigioso incarico di comandante del comando aeronavale centrale del Corpo, ha inteso esprimere a tutti i finanzieri molisani il proprio ringraziamento per l’impegno quotidianamente profuso e per i risultati conseguiti nei vari settori d’intervento della Guardia di Finanza, con l’auspicio di ogni soddisfazione professionale e personale.