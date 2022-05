Spiagge sicure: 40 assistenti bagnanti si preparano alla prova finale

Assistenti bagnanti: verso la stagione balneare 2022

TERMOLI. Questa è la notte prima degli esami per un gruppo di circa 40 ragazzi che vogliono svolgere l’importante e di una certa responsabilità attività di assistente bagnanti, insomma la figura classica del bagnino che è addetto alla sicurezza dei villeggianti in spiaggia.

Presso il lido La Cala dei Longobardi i papabili nuovi assistenti a poche ore dagli esami che li abiliterà a svolgere questa attività, hanno avuto un cordiale e esaustivo incontro con il Comandante della Capitaneria di Porto il C.F. Amedeo Nacarlo accompagnato dal tenente di Vascello Francesco Marzolla, tra le altre cose il tenente di vascello Marzolla sarà anche l’esaminatore dei ragazzi.

Ricordiamo che molti degli aspiranti non vengono tutti da Termoli o da zone di mare, ma ci sono ragazzi da Campobasso, Venafro, Isernia. Presente naturalmente anche il Il coordinatore regionale della Fin, Sezione Salvamento, Vincenzo Salome che li ha istruiti durante questo periodo di preparazione, Vincenzo ormai ha accumulato in questo settore anni di preparazione ed esperienza e quest’anno come ci ha raccontato nella video intervista allegata è particolarmente soddisfatto per quanto hanno reso i ragazzi e ragazze presenti.

Abbiamo anche ascoltato su come si prevede l’estate a Termoli e isole Tremiti comprese visto che sono sotto la loro giurisdizione il Comandante Nacarlo in termini di prevenzione e sicurezza per l’apertura ufficiale ormai imminente che quest’anno prevede due week end di maggio il prossimo e l’ultimo del mese e poi i classici primi due di settembre, con i mesi completi di giugno, luglio, agosto, dove i lidi balneari debbono avere tutte le strutture adeguate a posto, assistenti bagnanti in primis.





