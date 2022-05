Collegamento autobus Larino-Montorio-Campobasso, Pallante: polemica senza fondamento

LARINO-MONTORIO NEI FRENTANI. La polemica sollevata dall’associazione ViviLarino sul capolinea del collegamento tra la città frentana e il capoluogo di regione a Montorio nei Frentani è considerata pretestuosa e assolutamente priva da ogni fondamento. Ben due, infatti, le prese di posizione a riguardo. La prima è stata del sindaco della località bassomolisana,

Nino Ponte: «Albo signanda lapillo dies, amavano ricordare gli antichi romani le giornate lieti... Effettivamente per la Comunità di Montorio nei Frentani il 16 maggio è una giornata da ricordare poiché, per la prima volta, ha un collegamento diretto con il capoluogo Campobasso. A seguito della richiesta dell'Amministrazione comunale del 24 gennaio scorso, prot. n. 0168, la Regione Molise ha accolto l'istanza di aggiornamento della rete dei servizi minimi di trasporto pubblico locale. Il nuovo collegamento prevede: Partenza da Montorio (capolinea) alle ore 06.25; fermata a Larino (senza scendere) alle ore 6.45 con prosecuzione Campobasso, sulla Bifernina, con arrivo alle ore 7.45. Ritorno: partenza da Campobasso alle ore 14.10, a Larino alle 15.10 e arrivo a Montorio alle 15.30. Eppure, un'associazione che al suo interno cela pusillanimi e beceri soggetti si è ritagliata spazi, credo inadeguati, per colpire e mortificare propri amministratori comunali, offendendo e umiliando l'intera Comunità di Montorio nei Frentani. Di questi malcelati bucanieri della politica il nostro territorio non ne ha bisogno, anzi, metterci la faccia, se ne avete una». Meno romanzesca ma orientata al sodo quella dell’assessore regionale Quintino Pallante, che raggiunto telefonicamente ha sottolineato come si tratti di una opportunità non solo per i residenti di Montorio, che potranno anche avere un collegamento in più verso Larino (Vietri, attività commerciali, uffici, tribunale) oltre che verso il capoluogo, per UniMol e altre faccende. Una istanza che a breve vedrà collegare anche la comunità di Montelongo.

Senza problemi di percorrenza per i vari pendolari larinesi.