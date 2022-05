Gemelli Molise, Antonio Maria Calafiore nuovo direttore scienze cardiovascolari

CAMPOBASSO. Gemelli Molise Spa comunica che il professor Antonio Maria Calafiore è il nuovo direttore del Dipartimento di Scienze Cardiovascolari dell’ospedale e prenderà servizio il prossimo 1° giugno. Subentra al professor Massimo Massetti, a cui va il ringraziamento per il lavoro svolto finora.

Antonio Maria Calafiore ha diretto le cliniche cardiochirurgiche e le scuole di specializzazione delle Università di Chieti, Torino e Catania. Dal 2009 al 2016, ha diretto il Dipartimento di cardiochirurgia dell’Adulto presso il Prince Sultan Cardiac Center di Riyadh (Arabia Saudita).

Ritornato in Italia, ha operato come consulente presso il Gemelli Molise a Campobasso e l’Anthea Hospital a Bari. È uno dei massimi esperti di tecniche di rivascolarizzazione miocardica e tecniche di toracotomia mini-invasiva. Nel campo cardiochirurgico, ha sviluppato una tecnica di protezione miocardica, utilizzata in tutto il mondo, che porta il suo nome.

Con il suo ingresso, si completa la riorganizzazione del Dipartimento di Scienze cardiovascolari, avviata subito dopo l’insediamento dal nuovo management con l’ingresso dell’equipe del dottor Cosimo Sacra, emodinamista, e la riconferma del cardiochirurgo Diego Magnano, anche lui esperto in toracotomia mini-invasiva, dell’elettrofisiologo Matteo Santamaria, e del chirurgo vascolare Piero Modugno.

Con questa squadra, Gemelli Molise Spa intende dare grande impulso alla ricerca nel campo delle malattie cardiovascolari ponendosi come polo di riferimento per tutto il centro-sud dell’Italia.

