Sanità pubblica e privata nel Molise, «Costretti a scendere di nuovo in piazza»

CAMPOBASSO. Parti sociali tornano a manifestare sulla sanità in Molise.

«Rileviamo con grande preoccupazione che, nonostante il lungo percorso che ci ha visti condividere e sostenere, con fatica e tenacia, l’iter per giungere in quell’ottobre 2020 alla sottoscrizione del Ccnl Sanità Privata Aris Aiop a garanzia, tutela e riconoscimento delle tante lavoratrici e lavoratori coinvolti, non ancora ha avuto seguito nel suo contenuto economico e normativo nel nostro territorio, fotografando ciò che assolutamente non volevamo e non vogliamo, il venir meno di un principio erga omnes per noi fondamentale ed imprescindibile, requisito di un contratto nazionale.

È essenziale che venga trovata al più presto la modalità per l’erogazione del 50% di finanziamento a carico della Regione mantenendo gli impegni assunti con le parti sociali seguendo l’indirizzo indicato dal Ministero della Salute. Chiediamo risposte subito per le lavoratrici e i lavoratori che in questi due anni, in condizioni difficilissime, hanno garantito servizi essenziali ai cittadini».

Per questo, Fp-Cgil, Cisl-Fp e Uil-Fpl, rilanciano la mobilitazione per il giorno martedì 31 maggio, dalle ore 11 alle ore 13, davanti la sede della Regione Molise, auspicando di essere ricevuti al fine della risoluzione della problematica.