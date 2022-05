Di Pardo "raddoppia": lanciata la sfida per la riconferma elettorale

PETACCIATO. Il sindaco Roberto Di Pardo ha lanciato sui social la sfida politico-elettorale, chiedendo alla comunità locale la conferma della fiducia sulla base dell’operato dell’amministrazione comunale portato avanti negli ultimi 5 anni.

«Manca poco meno di un mese alla scadenza del nostro mandato. Due le domande che mi pongo: la prima, abbiamo fatto tutto ciò che volevamo fare? La risposta è no: avremmo voluto poter gestire la pineta, ma mai nessuno prima ha avviato il lungo iter autorizzativo (noi lo abbiamo fatto e da giugno sarà possibile). Avremmo voluto abbattere quel rudere della “vecchia piscina”, che insiste in piana dei Trangioli dal 1990! Avremmo voluto ridare lustro a corso Italia distrutto con i lavori realizzati tra il 2012 e il 2013! Avremmo voluto rifare piazza Belgioioso (e sarà rifatta perché abbiamo preso un finanziamento di 2 milioni di euro ed è solo da appaltare).

Avremmo voluto fare la strada di colle Turchese per creare una viabilità alternativa alla frana (e sarà fatto perché abbiamo preso un finanziamento di euro 860mila ed è solo da appaltare). Avremmo voluto sistemare i dissesti di colle Granata, colle Favaro e via dei bagni (e saranno sistemati perché abbiamo preso un finanziamento di 1 milione di euro per i 3 interventi). Avremmo voluto rifare il mercato coperto (e lo rifaremo perché abbiamo stanziato 150.000 euro ed è solo da appaltare). Avremmo voluto portare la pubblica illuminazione da contrada Lemitoni a colle di Breccia, terminare i marciapiedi fino alla cappella di San Nicola (e sarà fatto perché ci sono in cassa e stanziati 175.000 più 150.000 euro per i lavori). Avremmo voluto rifare la strada del camposanto vecchio comprese le strade I, II E III delle quote (e saranno rifatte perché ci sono in cassa e stanziati per i lavori 225.000 euro)! La seconda domanda che mi pongo: abbiamo fatto tutto ciò che potevamo fare? Anche in questo caso la risposta è no. Perché abbiamo fatto di più! Nonostante abbiamo trovato un comune con 3 milioni di euro di debiti; nonostante su 5 anni di mandato, 2 anni e mezzo sono stati segnati da una pandemia mondiale. Grazie al nostro lavoro quotidiano, oltre tutti i grandi lavori da appaltare Petacciato può vantare: finalmente un bilancio in positivo a più 7 milioni di euro nelle casse comunali; area fitness; tensostruttura; campo di calcio a 8; bagni a Petacciato Marina; marciapiedi in paese; marciapiedi a Petacciato Marina; un secondo Lido; strada fonte della Signora asfaltata; la rotonda a Petacciato Marina; isole ecologiche; nuove pensiline autobus; cappella cimiteriale restaurata; nuovo ingresso al vecchio cimitero; un verde pubblico curato; un paese più pulito; una degna segnaletica orizzontale e verticale in paese; marciapiedi che portano a scuola; una raccolta differenziata al 75%; ampliamento cimitero; impianto videosorveglianza.

Ci ricandidiamo chiedendo la fiducia per le cose fatte e per poter concludere tutte le opere cantierabili entro dicembre 2022 (4,5 milioni di euro già in cassa per finanziamenti ottenuti da questa amministrazione)! Siamo certi che i Petacciatesi sapranno scegliere e confermare la fiducia a chi questo paese lo ama e lo ha dimostrato con i fatti!»