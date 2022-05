Contributi a favore dell'apicoltura in Molise, pubblicata la graduatoria

Campobasso Cavaliere: "Il nostro Miele è di altissima qualità e il settore è in forte crescita"

CAMPOBASSO. È stata pubblicata, sul sito della Regione e del PSR Molise, la graduatoria dei soggetti beneficiari del bando a sostegno dell'Apicoltura per l'annualità 2022.

È di quasi 80mila euro il fondo che il ministero delle Politiche agricole ha assegnato al nostro territorio, risorse destinate ad apicoltori, produttori apistici e forme associate con l'obiettivo di incentivare le azioni dirette a migliorare le condizioni della produzione e della commercializzazione del miele.

Sono sostanzialmente tre gli interventi finanziati: assistenza tecnica e formazione, contrasto alle malattie dell'alveare (in particolare la varrosi) e provvedimenti a sostegno del ripopolamento del patrimonio apistico.

"L'Apicoltura - commenta l'assessore Nicola Cavaliere - rappresenta il fiore all'occhiello della nostra agricoltura. Un settore in forte crescita grazie alle particolari caratteristiche del contesto ambientale, all'entusiasmo e alla competenza degli operatori locali, tra i quali anche giovanissimi, e alla qualità del miele, certificata pure dal grande successo ottenuto dal Molise in occasione della fiera organizzata a Piacenza lo scorso mese di marzo. Confermo quindi - conclude - che siamo a lavoro per individuare nuove forme di sostegno a favore del comparto nella prossima Programmazione"