La carica dei 1.132 aspiranti Vigili urbani: prova scritta in tre tranche il 14 giugno

TERMOLI. Diramato l’avviso di convocazione per i 1.132 i candidati ammessi alla prova di selezione del concorso sui Vigili urbani per 10 posti a tempo pieno e indeterminato di Agente di Polizia Municipale, categoria giuridica C, posizione economica C1 (Ccnl vigente). Bando avviato tra il dicembre 2019 e il gennaio 2020, con un provvedimento originario e uno di rettifica, che faceva passare da 7 a 10 il numero degli agenti. All’esito esito dell'istruttoria effettuata dal Servizio Gestione Risorse Umane, risultava la seguente situazione: su 1.387 domande pervenute, 1.132 sono state quelle ammesse, con 182 esclusioni e 73 considerate fuori termine. Il Comune è finalmente riuscito a organizzare la selezione, che avrà luogo con la prova scritta il prossimo 14 giugno.

Il numero esagerato dei candidati ha imposto un triplo turno, come da avviso di convocazione pubblicato dall'ente, nel contesto del PalaSabetta. Alle 8 dovranno presentarsi coloro che rientrano tra i cognomi che iniziano con Aba e Dibl; alle 11 tra Dica e Mon, e dalle 14 tra Mor e Zur. Altro che sudoku. La mancata presentazione nel giorno e ora della convocazione, dovuta anche a cause di forza maggiore, è considerata a tutti gli effetti di legge, espressa rinuncia e non consentirà la prosecuzione delle successive prove del concorso. Non sarà possibile, per nessun motivo, cambiare l'orario di convocazione per motivi di organizzazione. I candidati dovranno presentarsi presso la sede esclusivamente nella data e nell'orario assegnati, muniti di documento di riconoscimento, relativa fotocopia e una penna biro avendo cura, durante l'attesa, di rimanere in fila mantenendo un adeguato distanziamento.

I candidati dovranno indossare una mascherina Ffp2 dall'ingresso e per tutta la permanenza all'interno dell'area concorsuale. I candidati saranno ammessi a sostenere la prova scritta previa esibizione di un documento di identità in corso di validità in originale e in copia da consegnare agli operatori addetti alla registrazione. La prova scritta verterà nella risoluzione di questionari composti da test a risposta multipla, sugli argomenti indicati dal bando di concorso, che verranno somministrati con strumenti digitali. L’avviso diffuso ieri è a firma del segretario Domenico Nucci.