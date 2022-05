Farnesina, Csm e Dogane sotto cyber-attack, Occhionero (Italia Viva): sicurezza in primo piano

ROMA. "Continuano gli attacchi cyber ai siti e ai portali istituzionali da parte degli hacker russi del gruppo Killnet. Stavolta a essere colpiti sono stati i siti del Ministero degli Affari Esteri, il Consiglio Superiore della Magistratura e l'Agenzia delle Dogane".

Lo dichiara Giuseppina Occhionero, capogruppo di Italia Viva in Commissione difesa alla Camera, a proposito dell'attacco hacker avvenuto nella notte.

"La continua e costante minaccia non può più essere messa in secondo piano perché rappresenta a tutti gli effetti un rischio per il Paese e i cittadini. Già nelle scorse settimane gli hacker russi avevano perpetrato attacchi ad altri siti e ora continuano a minare la sicurezza del buon funzionamento delle istituzioni politiche e non.

È prioritario rafforzare le difese e proteggere le infrastrutture tecnologiche dagli attacchi di Killnet".