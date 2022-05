Motogiro d’Italia, Piazza Sant’Antonio ospita la tappa della rievocazione storica

TERMOLI. Parte da Pescara il prossimo 23 maggio la trentunesima edizione della Rievocazione Storica del Motogiro d’Italia, organizzato dal Moto Club Terni Libero Liberati- Paolo Pileri e realizzato in collaborazione con la Federazione Motociclistica Italiana e Internazionale.

I partecipanti e l’intero staff organizzativo si ritroveranno domenica 22 maggio a Montesilvano Marina dove si svolgeranno le operazioni preliminari e le verifiche tecniche, poi lunedì 23 tutta la carovana, formata da un centinaio di moto e da una cinquantina di auto storiche e super car muoverà in direzione Pescara dove alle ore 9.00 avverrà la partenza ufficiale da Piazza della Rinascita.

L’evento, considerato una delle maggiori gran fondo internazionali riservato alle moto d’epoca e da quattro anni anche alle auto, torna a svolgersi in questo periodo dopo che per due anni si è tenuto in autunno a causa delle restrizioni del “Covid”. Purtroppo, terminate queste sono intervenuti gli eventi bellici in Ucraina che hanno ristretto la partecipazione di molti stranieri. La Rievocazione Storica, infatti, si era ormai caratterizzata, da anni, per l’elevato numero di iscritti provenienti da Stati Uniti, Germania, Olanda, Gran Bretagna e America Latina che nella circostanza, in molti, non se la sono sentita di prendere parte alla manifestazione, rinunciando proprio in prossimità della partenza.

Un vero peccato ha dichiarato il presidente del sodalizio ternano “Massimo Mansueti” – “perché questa è un edizione veramente eccezionale che si svolge su un tracciato inedito lungo oltre 1600 Km diviso in sei tappe, durante le quali si arriverà in città di una bellezza unica al mondo e si attraverseranno paesaggi incomparabili che spaziano dalla penisola Garganica alla punta estrema dell’Italia a sud, per poi risalire lungo la costa Jonica, l’Appennino calabro-lucano e abruzzese e tornare nuovamente a Pescara”.

Oltre a Pescara sede di partenza e arrivo nei sei giorni la manifestazione sosterà a Vieste, Polignano a Mare, Monopoli, Santa Maria di Leuca, Matera e Campobasso. Per ogni singola tappa sono in programma soste, visite e ristori in numerosi centri dove le strutture locali, quali Pro Loco, Amministrazioni Pubbliche e Associazioni sportive e culturali del territorio, offriranno ai partecipanti il meglio di quanto questa terra offe, sia sotto l’aspetto enogastronomico che turistico-culturale.

La Rievocazione Storica del Motogiro d’Italia si rifà al maggior evento agonistico riservato alle due ruote a motore che si è svolto dal 1953 al 1957, quando in Italia vi erano le più importanti aziende motociclistiche del mondo e partecipare al Motogiro e magari vincerlo, era uno straordinario viatico commerciale e industriale che garantiva enormi profitti. Erano quegli gli anni in cui Ducati, Mondial, Maserati, Laverda, Guzzi, Benelli, Morini, Gilera, Mival, Parilla ecc contribuirono notevolmente, con le loro moto leggere, allo sviluppo e all’industrializzazione dell’intero paese. Rivedere quindi queste moto ancora circolare a distanza di settanta anni dalla loro prima messa in strada, vuol dire veramente vedere un museo itinerante della storia della moto.

La formula della gara è quella della regolarità con percorsi segnalati e intervallati da controlli orari e prove speciali cronometrate con tempo imposto. Cinque le categorie principali in cui saranno divisi i concorrenti, oltre alla tradizionale Rievocazione Storica che fa riferimento alle marche e alle cilindrate che hanno effettuato il Motogiro agonistico svoltosi dal 1953 al 1957, ci saranno: Vintage, Classic, Heritage e Motogiro.

IL PERCORSO DELLA PRIMA TAPPA Pescara – Termoli - Vieste

La prima tappa della trentunesima Rievocazione Storica del Motogiro d’italia e dell’Autogiro partirà lunedì 23 Maggio alle ore 9.00 da Pescara. Il palco partenza è situato in Piazza della Rinascita, da qui i partecipanti muoveranno in direzione Francavilla a Mare per poi giungere a Termoli dove a partire dalle ore 11.00 sono previsti i primi arrivi. La carovana sosterà in Piazza S. Antonio dove sarà allestito anche il primo punto ristoro organizzato dal Comune di Termoli tramite l’assessorato al Turismo e in collaborazione con l’Avis e l’Istituto Alberghiero. Ad accogliere i partecipanti sarà presente una delegazione del Comune di Termoli con l’assessore Michele Barile.

La sosta successiva sarà a Serracapriola dove è in programma la prima prova speciale di abilità che contribuirà a stilare la prima classifica di giornata. Il primo riordino che segnerà anche il raggiungimento di metà percorso è in programma alle ore 13.00 circa a San Paolo di Civitate dove il comune e il Moto Club daranno ospitalità ai partecipanti. La carovana ripartirà quindi verso Sannicandro Garganico, Torre Mileto dove a partire dalle ore 14.00 davanti l’hotel Gardenia, avverrà l’ultimo riordino con punto ristoro poi via verso Rodi Garganico, Peschici e infine il balzo finale in direzione Vieste dove l’arrivo dei primi concorrenti è in programma per le ore 15,45 in piazza Kennedy, qui si concluderà la prima frazione lunga 265 chilometri.

Tutte le info su percorsi, iscrizioni e categorie in gara sul sito www.motogiroitalia.it

Galleria fotografica