Il benvenuto dell'amministrazione al nuovo dirigente del Commissariato Di Vittorio

TERMOLI. Il sindaco Francesco Roberti e l’amministrazione comunale di Termoli danno il benvenuto al nuovo Vice Questore Riccardo Di Vittorio che sostituisce la dott.ssa Maria Concetta Piccitto che aveva lasciato la direzione del commissariato di Via Cina cinque mesi or sono.

Riccardo Di Vittorio, originario di Ruvo di Puglia, arriva a Termoli dopo essere stato al Commissariato di Posillipo con l’incarico di Dirigente per poi essere assegnato alla Questura di Campobasso dove ieri ha assunto l’incarico presso il commissariato di Termoli. In precedenza, invece, era stato assegnato alla Questura di Napoli presso il Commissariato di Ponticelli. Notevole e lunga l’esperienza maturata in Campania dal nuovo dirigente del Commissariato di Termoli.

“Auguro buon lavoro al nuovo Vice Questore Riccardo Di Vittorio – ha riferito il Sindaco di Termoli Francesco Roberti -. Siamo a disposizione per instaurare fin da subito un’intesa che porti ad una proficua collaborazione a tutela del territorio”.