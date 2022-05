Primavera è la stagione dei fiori, ma senza le api il tempo è amaro

Il 20 maggio si è celebrata la 'Giornata mondiale delle api', una ricorrenza che ricorda a tutti l’importanza delle api e l’impatto che esse hanno sul nostro ecosistema. In Molise, finanziato con l’8 x 1.000 della Chiesa Valdese, è stato messo in piedi - a Campobasso - un progetto curato dai ragazzi dell'Anffas che hanno apprestato apiari didattico-sociali in un contesto scolastico dove si trasferiscono tutte le nozioni in materia. 'Insetti sociali' per antonomasia, le api si sono date un’organizzazione contribuendo alla formazione di una comunità. Osservandone il comportamento, si è sviluppato il progetto, con la collaborazione materiale di volontari e di tecnici esperti. Oltre alla parte teorica, è stata prevista la realizzazione delle arnie e l’avvicinamento all’alveare, la raccolta del miele, la smielatura e il confezionamento. Il tutto per completare il ciclo della produzione del miele.

Le api sono come i droni. Per evitare che finiscano a terra, bisogna capire cosa ne abbia disturbato il volo. È stato dimostrato che gli imenotteri non sanno volare sull'acqua. Le superfici riflettenti confondono la loro traiettoria, disorientandole sino a fare calcolare male le distanze; e così finiscono a terra. La dimostrazione è arrivata dall'esperienza effettuata da un 'team' di ricercatori ed ha permesso di capire come le api captino il proprio ambiente visivo e quali siano le informazioni ottiche che hanno effetto sul loro volo. Già 60 anni fa gli entomologi le avevano addestrate a volare sopra un lago. Con una serie di esperimenti durati 6 anni, si è voluto comprendere fino a che punto la superficie riflettente può arrivare a scombussolarne il volo. Per il resto, la colpa viene sempre attribuita al clima. Questi insetti combattono, da almeno 20 anni, una battaglia per sopravvivere all'invasione della chimica nei campi, alle colture estensive ed alla distruzione del loro ambiente. Eppure dovrebbero essere protette perché sono loro i migliori amici dell'uomo. Oltre al miele, danno la cera, la propoli e perfino un farmaco estratto dal loro veleno.

Ad onta di ciò la Commissione europea ha impiegato 15 anni per bloccare (non del tutto) l'utilizzo degli insetticidi neonicotinoidi che li distruggono. Peraltro imputarne solo al clima la morìa è fuorviante; e tutto per mandare esenti da colpe i produttori di pesticidi. I colossi della chimica sostengono che, a basso dosaggio, i loro prodotti sono addirittura benefici; e non hanno vietato l'esportazione di tali sostanze. Purtroppo è luogo comune propalare che gli imenotteri si estinguono perché il clima è impazzito e perché non ci sono più le fioriture. In realtà queste ultime non si verificano perché si sono ridotti gli spazi agricoli e quelli delle colture tradizionali. Così, in luogo di eliminare la chimica, si cerca di sostituire le api con i robot. Ad Harvard, per esempio, si sono inventati un'ape elettronica (robobee), in Giappone un mini drone, in Cina addirittura impollinano a mano ..., ma le api continuano ad essere in serio pericolo solo con la scusa dei pesticidi. In Toscana ed in Emilia-Romagna, nel 2021, si è perso il 95% del miele, peraltro senza adoperarsi manco per proteggere api ed apicultori. L'Italia era il 4° Paese in Europa, oggi siamo soltanto il 6°. La popolazione anziana (il 54%) ne consuma, oramai, sì e no mezzo chilogrammo a testa.

Claudio de Luca