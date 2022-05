Tecniche di primo soccorso, la lezione dagli esperti del Sae 112

TERMOLI. Una mattinata che ha visto come protagonista la tecnica di primo soccorso -ricordiamo che la formazione rimane sempre l’ingrediente principale per poter aiutare una persona in difficoltà - i volontari della Sae 112, in collaborazione con l’Azienda autonoma di soggiorno e turismo hanno indetto questo incontro per poter insegnare le tecniche di primo soccorso, che sono sempre le più importanti e le basi di un intervento efficace nei confronti di una persona in difficoltà. Non soltanto, ma conoscere queste tecniche significa concretamente, poter intervenire per aiutare una persona che sta subendo un arresto cardiaco.

È stato spiegato l’utilizzo del defibrillatore -uno strumento in grado di salvare vite umane- e che per molti aspetti potrebbe risultare difficile da utilizzare. Invece con una formazione adeguata, lo strumento diventa un apparecchio di facile utilizzo. In vista della stagione estiva imminente, questo breve corso è stato organizzato dall’Azienda autonoma di soggiorno e turismo.

Matteo Gentile, alla guida dell’associazione di volontariato Sae 112 ha spiegato l’importanza di questa iniziativa, affinché nessuno si trovi impreparato davanti una situazione d’emergenza. Poi ricordiamo che il primo soccorso è uno strumento fondamentale per salvare vite, proprio per questo la formazione è così importante.

I metodi di soccorso con il defibrillatore - sia per gli adulti che per i bambini- ma anche gli elettrodi da applicare in zone precise del torace, quando e come, dopo l’analisi del defibrillatore scaricare i joule.

Tutto questo è stato svolto questa mattina nei locali dell’associazione, dove sono stati rilasciati a fine del corso mattutino, degli attestati di partecipazione.

