Orlando al M5S: “Perché vigilate sul’operato dell’amminsitrazione?”

TERMOLI. Ancora stralci tra il MoVimento Cinque Stelle e Mario Orlando dopo le questioni legate alle strade di lottizzazione. A rispondere è proprio l’ex consigliere ed ex presidente della IV commissione Mario Orlando.

“Ringrazio i 5 stelle che nel rispondere al mio intervento hanno ricordato che sono stato presidente della IV commissione e mi danno l’occasione di richiamare tutte le iniziative della nostra amministrazione e di puntualizzare che la commissione ha portato a termine molti lavori dei quali ancora oggi beneficia tutta la città, ad esempio: le strade di lottizzazione via Udine, Via Po, Via Lissa e Via dei Mandorli, gli accessi al mare, 700 mila euro per i lavori su via Corsica, 135 mila euro per il torrente Rio nell’area di Rio Vivo, i lavori di restauro del faro al paese vecchio, i lavori che hanno portato alla possibilità di sposarsi sul mare e la passerella sottostante il Castello Svevo dove già sono stati celebrati moltissimi matrimoni, 500mila euro per l’efficientamento energetico, 150mila euro per la strada interpoderale di contrada Petrara. Aggiungo inoltre diversi progetti presentati che purtroppo non abbiamo potuto concludere a causa della fine del mandato e che avrebbero portato altre migliorie alla città, come il consolidamento del muraglione di viale Marinai d’Italia per il quale era stato presentato un progetto per un milione e mezzo e il progetto per realizzare il cimitero degli animali a Termoli.

Nel mio intervento ho sollevato l’attenzione sull’assenza del Movimento 5 stelle nel contestare le azioni errate dell’amministrazione attuale, quando invece con la precedente amministrazione non c’è stato un giorno in cui non hanno criticato e contestato ogni nostra singola iniziativa! Il consigliere Nicolino Di Michele ha fatto una battaglia persino contro l’apertura del Museo Macte.

Museo che oggi viene celebrato come fiore all’occhiello della città.

Forse il consigliere Nick preferiva che i quadri del Premio Termoli, oggi esposti e a disposizione di tutti nel museo Macte, restassero a marcire in un sottoscala della scuola Schweitzer, lì dove li abbiamo trovati nel 2014.

Cito soltanto questo esempio, ma potrei continuare con un fiume di assurde contestazioni fatte dai 5 Stelle nei 5 anni della nostra amministrazione.

Adesso stranamente siete silenziosi e assenti persino nel rilevare le ingiustizie più palesi, come quella del bando per la gestione del locale sopra il lido ‘Panfilo’ che preclude la possibilità ai giovani di fare impresa. Piuttosto, citando la Bibbia (ohibò!), polemizzate sul mio diritto di cittadino di esprimere la mia opinione.

Dunque il Movimento 5 Stelle non venga a chiedere a me cosa fanno o non fanno i miei compagni di partito, ma piuttosto ci dica perché di punto in bianco ha smesso di vigilare sull’operato dell’Amministrazione. Tutto qui”.