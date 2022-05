Al bando la plastica: Legambiente, studenti e volontari in spiaggia a Campomarino

Campomarino Plauso dell'amministrazione comunale che sposa le tematiche ambientali "per rendere questa esperienza unica per le generazioni future" come ammette il neo assessore all'ambiente Anna Pollace.

CAMPOMARINO. Notevole entusiasmo e ampia partecipazione all’evento di oggi, volto a sensibilizzare i ragazzi dall’età scolare alle tematiche ambientali. In particolare l'iniziativa, organizzata da Legambiente in collaborazione con gli assessorati all'istruzione e all'ambiente del Comune di Campomarino, punta a valorizzare la tematica della differenziazione dei rifiuti e del rispetto verso l’ambiente abbracciando diversi settori, dalla pulizia della spiaggia alla raccolta differenziata, alla tutela dell’eco sistema alla qualità dell’aria e dell’acqua. "È proprio in questa location - ha spiegato l'assessore all'ambiente Anna Pollace - che “abbracciamo” queste tematiche per rendere questa esperienza unica per le generazioni future".

Il neo assessore all’ambiente del comune di Campomarino "ringrazia la Legambiente Molise per il progetto, oltre all’associazione Aisa per il supporto e le insegnati e i ragazzi dell’Istituto Omnicomprensivo di via Cuoco che insieme alla collega assessore Rossella Panarese hanno partecipato fattivamente all’evento"

