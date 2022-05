Partito il Moto Giro d’Italia, l'arrivo della carovana a Termoli

Moto Giro d'Italia a Termoli

TERMOLI. Una mattinata soleggiata ed estiva ha fatto da sfondo alla trentunesima rievocazione storica del Moto Giro d'Italia. I partecipanti sono partiti da Pescara, precisamente a piazza della Rinascita, per arrivare nella nostra città poco dopo le undici di questa mattina. Cento motociclisti, con le loro motociclette d’epoca si sono fermati e parcheggiati per una sosta a piazza Sant’Antonio. Ad accoglierli l’assessore alla cultura, turismo e sport, Michele Barile; l’associazione dei donatori di sangue Avis, assieme al suo vice presidente Mario Ianieri e ad alcuni volontari e i ragazzi dell’istituto Alberghiero Federico di Svevia di Termoli e che hanno organizzato l’accoglienza dei motociclisti, fornendo anche un pacco gara, così da dare ristoro ai viaggiatori.

Una manifestazione che avviene per la prima volta qui a Termoli. I numerosi viaggiatori –provenienti non soltanto dall’Italia, ma anche dalla Germania, dal Belgio, dall’Olanda e dagli Stati Uniti- c’era un motociclista proveniente dal Texas. Tutta la carovana ha avuto modo così di ammirare le bellezze della nostra città –seppur per poco tempo, il tempo di una sosta- però fatto sta, che questa manifestazione ha dato la possibilità di mostrare la bellezza della nostra Termoli, in questo periodo più estivo, che di primavera inoltrata. Oltre all’arrivo di circa cento motociclette, sono arrivate anche una cinquantina d’auto d’epoca.





Un percorso lungo ben 1600 km, con sei tappe differenti: Termoli, Vieste, Polignano a Mare, Monopoli, Santa Maria di Leuca, Matera e Campobasso, la carovana poi, tornerà a Pescara, tra meno di una settimana –la città di partenza della gara- un evento dall’aspetto internazionale che ha dato la possibilità alla nostra città di farne parte, in questo mosaico particolare di eventi e in questo inizio di stagione estiva. Un lustro per la città, che è stata coinvolta in un evento così significativo.

Soddisfatti i motociclisti, dopo l’arrivo a Termoli. Questo evento vuole ricordare le gran fondo –che sono manifestazioni sportive, amatoriali che si snodano sulle distanze molto lunghe- questa tipologia di gara non vide più luce nel 1957- ma da qualche anno il motoclub ripropone la rievocazione di questa gran fondo, che coinvolge tantissimi appassionati provenienti da tutto il mondo.

