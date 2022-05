Ha riaperto venerdì scorso il bar all’ospedale San Timoteo

TERMOLI. Ha riaperto venerdì scorso il bar all’ospedale San Timoteo. «Dopo anni è stato finalmente riaperto il bar dell'ospedale di Termoli. Grande soddisfazione espressa dagli utenti del laboratorio analisi che finalmente hanno potuto fare colazione e bere dopo aver fatto i prelievi del sangue. Ora incrociamo le dita e aspettiamo che vengano reinstallati i distributori automatici».

L’annuncio è del patologo clinico Giancarlo Totaro. In questo lasso di tempo lungo, disagio più volte sottolineato sia dai sanitari che dall’utenza, per l’assenza di un luogo di ristoro all’interno della struttura ospedaliera.

Ritardo causato anche da verifiche di ordine burocratico sull’aggiudicatario del servizio di appalto, che era stato formalizzato nel corso della scorsa estate. L’affidamento in concessione del servizio bar-posto di ristoro presso il presidio ospedaliero di Termoli è stato aggiudicato per la durata di otto anni in favore della ditta Maglione srl al canone annuo di euro 90mila.