Concorso di pasticceria per ragazzi speciali, la dolce iniziativa all'Alberghiero

La conferenza stampa all'istituto alberghiero di Termoli

TERMOLI. Un concorso speciale di pasticceria a livello nazionale per ragazzi altrettanti speciali.

E’ quello che prenderà vita giovedì 26 maggio all’istituto alberghiero di Termoli, dopo un prologo interno di domani. Iniziativa illustrata ieri in conferenza stampa dalla dirigente scolastica Maria Chimisso, dal docente e organizzatore Maurizio Santilli e da Cinzia Grafone, professoressa che si dedica all’inclusione, che Termolionline ha seguito in diretta Facebook.





«L’Italia è la prima al mondo in accoglienza e inclusione, in questo primato mondiale vogliamo dire che il nostro istituto gioca un ruolo importante, la nostra scuola fa dell’inclusione non una attività collaterale ma il motivo stesso del fare educazione, perché pensiamo a una società più giusta e più equa, per aiutare a essere cittadini ragazzi speciali che hanno meno opportunità dei loro coetanei ma a cui vogliamo dedicare la prima edizione perché tutti ce la possono fate e possono essere campioni.

E’ il primo di una serie di eventi dei 35 anni della nascita dell’Alberghiero, il più coinvolgente, ma questo la dice lunga su quello che significa per noi essere e fare scuola, cosa significa essere docenti e avere in mano questa creta grezza dei ragazzi e la fortuna di plasmarli per dargli la possibilità di diventare cittadini del mondo». Nei prossimi giorni oltre 150 persone tra studenti, docenti, dirigenti e genitori, arriveranno da tutta Italia a Termoli per partecipare a un evento unico nel suo genere: il Primo Concorso Nazionale di Pasticceria per Ragazzi Speciali degli Istituti Alberghieri d’Italia. Il 25 e il 26 maggio 2022 all'Ipseoa "Federico Di Svevia" si svolgerà la manifestazione promossa dal comparto scuole della Federazione Internazionale Pasticceria, Gelateria e Cioccolateria in collaborazione con l’Ipseoa ospitante. Il concorso, patrocinato dal Ministero dell'Istruzione, riveste particolare importanza in quanto mira a valorizzare le abilità e le capacità metodologiche degli allievi con programmazione differenziata provenienti dagli Istituti Professionali per l’Enogastronomia e l’Ospitalità alberghiera d’Italia, nella cultura della pasticceria italiana e quella internazionale, scambiando metodologie finalizzate alla crescita e soprattutto al confronto.

Per tutti gli studenti e le studentesse un'opportunità straordinaria per integrare, ad un tempo, abilità, competenze e creatività valorizzando al meglio l'unicità di ogni studente nel segno di una piena alleanza educativa tra scuola, famiglie, mondo professionale e società. L'iniziativa, in particolare, prevede la realizzazione di un dolce di alta pasticceria che dovrà rappresentare la tradizione regionale o la città di provenienza. Sono numerose le scuole che hanno aderito da ogni angolo del Paese, tutte entusiaste e impegnate nel preparare al meglio gli allievi coinvolgendo i compagni, i docenti e le famiglie in un evento che riserverà tante emozioni, offrendo un esempio di buone pratiche realizzate nelle scuole professionali italiane.

Questo importante evento muove anche un sistema di marketing territoriale, permettendo la conoscenza del Molise da tutti gli Istituti provenienti da altre regioni. Infatti, le oltre 150 presenze che arriveranno in città, oltre alla partecipazione alla gara, potranno vivere e osservare le bellezze di Termoli e del territorio molisano, un patrimonio prezioso di arte, storia, paesaggi e cultura enogastronomica tutto da scoprire.

