Riparazione sull'Acquedotto Molisano Centrale, domani flusso ridotto del 20%

TERMOLI. Il caldo è scoppiato e la colonnina di mercurio sfiora i 34 gradi, naturalmente problemi alla rete idrica, classico combinato disposto che rende sempre disagevole l'estate in basso Molise. Molise Acque mette in campana Guardialfiera, Larino, Ururi, San Martino in Pensilis, Portocannone, Campomarino, Termoli, Montenero di Bisaccia e Petacciato, rendendo noto anche alla prefettura come a causa dei lavori di riparazione della condotta idrica dell'Acquedotto Molisano Centrale nel tratto "Nodo 43" sarà ridotto il flusso idrico del 20% dalle 7 di domani, mercoledì 25 maggio.

Il dirigente Carlo Tatti ha invitati le amministrazioni locali ad assumere i necessari provvedimenti di regolazione del flusso idrico in funzione della disponibilità, tenendo presente che si prevede la regolarizzazione dello stesso entro la mattina di giovedì 26 maggio.

Reattivo il sindaco di Petacciato, Roberto Di Pardo: «Causa riparazione su acquedotto molisano centrale, da domattina mercoledì 25 maggio alle 7 e fino alla tarda mattinata di giovedì 26 maggio, Molise acque ridurrà il flusso idrico verso Petacciato del 20%. Se stiamo attenti nell’utilizzare l’acqua solo ed esclusivamente per uso domestico, considerato il buon livello di partenza del serbatoio, non dovrebbero al momento essere necessarie chiusure notturne. Nel caso arriverà messaggio di avviso entro le ore 20».