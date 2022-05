"Cara Sofia per la tua morte non ci sono più lacrime, la vita è stata ingiusta con te"

MONTEFALCONE DEL SANNIO. C'è sgomento e dolore a Montefiascone del Sannio per scomparsa della giovane Sofia Ferrara, giovane studentessa del Palizzi di Vasto. (Leggi)

Queste le parole di Gigino D'Angelo, amministratore del Comune molisano:

"Cara Sofia, Non ci spiegheremo mai il perché e non troveremo mai le risposte umane a questo immenso dolore.

Sei stata strappata alla vita a soli 17 anni da un maledetto male incurabile, nel pieno della giovinezza. La vita è stata crudele con te ,troppo ingiusta e non ci sono parole per esprimere il dolore, non ci sono neanche più lacrime. Ora stai correndo nella terra dei giusti.

Dal Paradiso ti prenderai cura di mamma Antonella, papà Silvano, di Ilaria, Andrea e di Filippo, di Antonio e di tutti i familiari, di Nonna Ivana e Dora, delle tue tantissime e carissime amiche e amici.

In questo momento buio li aiuterai a trovare la strada della speranza e a ritrovare la luce.

Si, sono certo cara Sofia, che dal Giardino del Paradiso, col tuo dolce sorriso ci indicherai la rotta e illuminerai il loro cammino e il cammino di tutti noi ...Buon viaggio Sofia e veglia su tutti noi".