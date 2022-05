Ambito sociale di zona, Russo sulla polemica a 5 Stelle: «Noi partecipi di tutti gli interventi»

TERMOLI. Polemica a 5 Stelle degli ambiti sociali, il coordinatore dell'Ats di zona, Antonio Russo, da noi interpellato, dopo l'atto promosso dai consiglieri grillini ha spiegato quanto segue:

«Nell’ambito del Pnrr Missione 5 Componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore” sono previsti per la Regione Molise 12 progetti. I progetti prevedono il coinvolgimento di tutti gli Ambiti regionali. A ogni Ambito e ai propri cittadini saranno garantiti i servizi previsti dal PNRR. Questo è stato possibile grazie alla collaborazione e all’intesa tra i Presidenti dei Comuni Capofila. Su proposta dei Coordinatori degli Ambiti, i territori hanno deciso di non concorrere tra loro ma di trovare delle strade di collaborazione. La scelta che ha garantito a tutto il territorio regionale di usufruire delle risorse della Missione 5 Componente 2 ovvero 8 milioni di euro, è stata di presentarsi nelle progettazioni in forma associata. È stato predisposto un verbale il 18/01/2022 nel quale è stato messo nero su bianco l’autoregolazione che gli Ambiti si sono dati. Nello specifico in relazione alle diverse azioni l’Ambito di Termoli sarà così coinvolto:

Azione 1.1.1. Sostegno alla genitorialità: L’Ambito di Termoli è partner dell’Ambito di Larino che è il comune capofila del progetto. Capofila è da intendersi come il comune cui compete l’iter amministrativo della progettazione. Le risorse, è bene precisarlo risponderanno a logiche legate ai fabbisogni di ogni territorio, non in base alla dimora del soggetto capofila.

Azione 1.1.2 Autonomia degli anziani non autosufficienti, qui sarà l’Ambito di Campobasso ad essere capofila per tutti gli altri 6 ambiti regionali.

Azione 1.1.3 Dimissioni protette, l’Ambito di Agnone fungerà da capofila per tutti gli ambiti regionali.

Azione 1.1.4 Prevenzione del burn-out, l’Ambito di Larino sarà capofila per tutti gli ambiti.

Azione 1.2. Percorsi di autonomia persone con disabilità, l’Ambito di Termoli sarà capofila del progetto e avrà come partner l’Ambito di Larino.

Azione 1.3 Housing First, l’Ambito di Campobasso sarà capofila regionale per tutti gli Ambiti sociali.

Azione 1.4 Servizi contrasto alla povertà, anche qui l’Ambito di Campobasso sarà capofila regionale e come accennato sopra avendo il territorio dell’Ambito di Termoli espresso il fabbisogno regionale maggiore sarà prevista una maggiore concentrazione di servizi.

Si ribadisce, pertanto, che l’Ats di Termoli sarà partecipe di tutte le linee di intervento previste dalla Missione 5, e che i cittadini del nostro territorio così come quelli degli altri territori regionali saranno raggiunti, senza esclusioni, dai servizi del Pnrr così come è possibile riscontrare nella lettura integrale del Decreto Direttoriale n. 98 del 9 maggio 2022 e dei suoi elenchi con il quale sono stati ammessi a finanziamento tutti i progetti regionali».