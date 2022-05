Vigneti da ristrutturare, quasi un milione di euro alle aziende molisane

CAMPOBASSO. Pubblicata sul sito della Regione Molise e sul portale dedicato al Psr Molise la graduatoria delle domande ammesse al finanziamento previsto dalla misura sulla 'Ristrutturazione e Riconversione dei vigneti' e riferite alla campagna vitivinicola 2021-2022.

Lo rende noto l'assessorato regionale all'Agricoltura, dagli uffici di via Vico a Campobasso fanno sapere inoltre che gli interventi ammessi a favore delle aziende molisane sono pari a 954.812, 42 euro.

"Quasi un milione di euro - commenta l'assessore Cavaliere - per le nostre aziende e per un settore, quello vitivinicolo, che negli ultimi anni registra un'evoluzione significativa in termini sia numerici che qualitativi. Un supporto quindi importante e che ha una doppia valenza, in considerazione dell'attuale crisi di liquidità che coinvolge tutto il comparto agricolo".

Si precisa infine che il termine ultimo per la presentazione della domanda di pagamento a saldo è fissato entro il 20 giugno 2023 per le richieste con pagamento anticipato (salvo proroghe o modifiche disposte dal Mipaaf e da Agea), mentre per le domande a collaudo, la scadenza della presentazione delle domande di saldo è prevista al 20 giugno 2022.