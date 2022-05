Agenzia Dogane e Monopoli rinnova l'intesa con la Camera di Commercio del Molise

CAMPOBASSO. Rinnovato dal Direttore Territoriale Adm per la Puglia, il Molise e la Basilicata, Marco Cutaia, e dal Presidente della Camera di Commercio del Molise, Paolo Spina, il Protocollo d’Intesa tra l’Ufficio delle dogane di Campobasso e l’Ente Camerale.

Continua, dunque, la collaborazione finalizzata a favorire la conoscenza e l’approccio delle imprese molisane agli adempimenti di carattere fiscale e doganale negli ambiti del commercio internazionale.

“Con il rinnovo del Protocollo - sottolinea il Direttore Marco Cutaia - si intende consolidare il già proficuo rapporto tra l’Agenzia della Accise, Dogane e Monopoli e la Camera di Commercio del Molise anche attraverso l’organizzazione di eventi formativi e workshop periodici quali strumenti di concreta utilità per operatori economici ed imprese”.

Per il Presidente Paolo Spina la diffusione della conoscenza e della cultura imprenditoriale è uno degli strumenti più concreti per la valorizzazione dell’imprenditoria molisana, che deve necessariamente riprendere, con fiducia, a guardare ai mercati esteri. Sotto questo profilo la rinnovata collaborazione con Adm è, per la Camera di Commercio del Molise, un punto di forza per offrire alle imprese molisane servizi integrati tra le diverse Pubbliche Amministrazioni del territorio.