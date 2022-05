Acqua, consumi anomali a Larino: "Non usatela per scopi irrigui"

LARINO. Considerato che negli ultimi 4 giorni c'è stata una elevata richiesta di acqua dalle zone servite dal serbatoio Campitelli e tale richiesta risulta anomala tenuto conto dei consumi idrici standard, si rammenta con forza di utilizzare l'acqua per gli usi civili e non per usi irrigui. Persistendo tale anomala richiesta si avvisa che sarà chiusa la fornitura durante le ore notturne finché i consumi idrici non torneranno nella norma.