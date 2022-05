Compie 50 anni: «Forza Mimmo, non mollare!»

TERMOLI. Sono trascorsi ormai 12 giorni da quel maledetto 13 maggio, un primo pomeriggio in cui l’avvocato Domenico Farina è rimasto coinvolto in un drammatico incidente, in sella alla sua bicicletta, con cui si stava recando all’ospedale San Timoteo per una terapia, a cui era sottoposto con cadenza prefissata.

Mimmo è ricoverato da una settimana alla Casa sollievo della sofferenza di San Giovanni Rotondo ed è ancora in condizioni serie, con prognosi riservata, dopo il precedente trasferimento al Neuromed di Pozzilli.

Oggi è il suo compleanno, compie 50 anni, un traguardo che speriamo sia un auspicio verso un progressivo miglioramento.

Vogliamo formulargli i migliori auguri, con l’invito a non mollare e a combattere.

Una vicenda che ha sconvolto il mondo politico, culturale e forense, oltre alla famiglia, naturalmente.

Oltre che professionista nel campo legale (anche collega giornalista), è stato segretario di sezione del Prc a Termoli e anima del cineclub Kimera da sempre, di cui è fondatore.

Stava pedalando in sella alla sua bicicletta, poco oltre il parco comunale, tra via del Molinello e via Elba, quando si è schiantato contro un mezzo pesante che era fermo in sosta, con due pneumatici sul marciapiede e le 4 frecce accese, in procinto di scaricare materiale che aveva trasportato.