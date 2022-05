Ufficio postale mobile attivo da oggi a Petacciato

Operativo fino al ripristino della sede di via Tremiti

CAMPOBASSO. Poste Italiane comunica che da oggi, mercoledì 25 maggio, l’ufficio postale di Petacciato è operativo all’interno di una struttura mobile collocata in via Tremiti, nelle immediate adiacenze dell’ufficio postale.

Presso la struttura mobile sono disponibili tutti i servizi postali e finanziari, compreso il ritiro della corrispondenza non consegnata per assenza del destinatario, nei consueti orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato dalle 8.20 alle 12.35.

L’ufficio postale mobile sarà operativo fino al completamento dei lavori di manutenzione in corso presso l’ufficio postale di Petacciato, il cui termine è fissato, salvo imprevisti, tra circa quattro settimane.

Nelle prime due settimane degli interventi Poste Italiane ha assicurato la continuità dei servizi attraverso uno sportello dedicato presso la sede di Termoli Centro (corso Mario Milano).

