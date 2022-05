Riunione d'urgenza delle marinerie italiane ad Ancona, slitta il flash mob

L'intervista a Paola Marinucci

TERMOLI. Convocazione d’urgenza per la marineria termolese oggi in Ancona e slitta il flash mob programmato per stasera alle 18.

Lo ha reso noto Paola Marinucci, che ha fatto anche il punto sulla protesta di ieri al porto di Termoli, nell’ambito della vertenza ittica.

«A seguito di una manifestazione generale delle marinerie organizzata per le 11, presso il porto di Ancona dove saranno presenti, oltre ad Ancona le marinerie di Fano, San Benedetto del Tronto, Porto San Giorgio, Giulianova, Pescara, Ortona, Vasto e Termoli, il cosiddetto flash mob previsto alle ore 18 è stato posticipato ad altra data da convenire con la Pubblica Sicurezza.

Da Termoli per la manifestazione di Ancona partiranno circa una trentina di persone tra armatori e marinai, con non pochi ulteriori sacrifici economici.

Il sit-in di ieri si è svolto pacificamente vicino la stele del Nostro Santo Patrono Basso con tutta la marineria unita a Termoli, così come nel resto d’ Italia.





Oltre alla marineria siamo stati supportati anche dalla gente di Termoli; tra tutti, da una parte il Prof. Palladino ci ha dedicato una poesia (che si trova già sui social) mentre una signora, anzi la signora Concetta Papponetti, figlia, moglie, madre e sorella di armatori termolesi ci ha mandato un foglio con un suo pensiero che si riporta integralmente: “Il mare è dei pescatori fin dai secoli, è stato un dono; nessuno può toglierci il nostro lavoro per gli interessi delle multi nazionali che giocano con noi. Ma noi pescatori siamo combattivi come quando affrontiamo la tempesta di mare con il nostro viso bagnato con acqua di mare. Combattete per le vostre famiglie e orgogliosi del vostro lavoro. Viva i Pescatori di tutti i Mari”.

Anche i commercianti locali di pesce fresco ci sono venuti incontro restando chiusi e sono fermi anche i vongolari e la piccola pesca.

Si coglie l’occasione per ringraziare della fiducia accordataci dal nuovo dirigente del commissariato di Termoli, il vicequestore Riccardo Di Vittorio e la Polizia che è intervenuta con propri uomini e mezzi al “sit-in” di oggi alla rotonda delle paranze, in ambito portuale, garantendo in tal modo la Pubblica Sicurezza».

Galleria fotografica