È morto l’ex segretario Dc Ciriaco De Mita, il cordoglio della politica molisana

CAMPOBASSO. È morto l’ex presidente del Consiglio e segretario Dc Ciriaco De Mita, aveva 94 anni e, attualmente, era sindaco del suo paese, Nusco in provincia di Avellino.

Una ferita aperta, anche in Molise, dove viene ricordato dalla politica.

Il messaggio dell'assessore regionale in Forza Italia Nicola Cavaliere:

"Ci lascia un leader politico autentico, carismatico, un vero maestro di politica che ha segnato pagine di storia importanti del nostro Paese e del mio personale percorso, essendo io cresciuto nella Democrazia cristiana proprio negli anni di Ciriaco De Mita: segretario DC, presidente del Consiglio e soprattutto rappresentante del popolo, esempio di come si deve fare politica tra la gente e a difesa dei territori mantenendo al contempo un profilo alto, fondato sullo studio e sulla competenza. Sempre vicino ai bisogni e alle esigenze del Mezzogiorno e dei giovani ha saputo come pochi valorizzare e far crescere i ragazzi del movimento giovanile DC. Tanto che dalla sua politica lungimirante derivano diversi esponenti di spicco dell'attuale classe dirigente nazionale e importanti amministratori sui territori. L'auspicio è che l'opera di Ciriaco De Mita possa fungere da modello anche per le generazioni future".