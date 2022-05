Punto nascita, Asrem vara il piano alternativo: ora al vaglio della struttura commissariale

Pediatria e Punti nascita, l'intervista al direttore generale dell'Asrem Oreste Florenzano

TERMOLI. Il campanello d’allarme che risuona a causa della carenza atavica di medici in Molise provoca un silenzio assordante sul destino del Punto nascita di Termoli. Secondo il tavolo tecnico ministeriale non c’è spazio per altre decisioni se non quella di chiuderlo.

Il territorio non ci sta, ovviamente, anche se non c’è un ampio zoccolo duro di partorienti che eviti di andare altrove per dare il proprio contributo alla causa.

Lo abbiamo analizzato nelle scorse settimane, numeri alla mano.

A tutto questo ora si aggiunge la criticità legata alla Pediatria, che come per i colleghi di Ginecologia e Ostetrica è in estrema carenza in tutti gli ospedali molisani.

Di questo si è parlato in due riunioni nella prima metà della settimana, convocate dall’Asrem, col manager Florenzano e la direttrice sanitaria Gollo.

Nell’intervista che vi proponiamo, al direttore generale, attraverso TeleRegione e il collega Pierluigi Boragine, Florenzano spiega cosa si stia facendo.

A emergere, tra le varie sfaccettature, la notizia che l’Asrem ha approntato il percorso alternativo per le partorienti del basso Molise, che andrà ora al vaglio della struttura commissariale.