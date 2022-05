«Abbandono selvaggio di rifiuti e verde, non ci siamo»

TERMOLI. Movimento 5 Stelle torna a picchiare duro con regolarità dopo una fase di stasi tra fine inverno e inizio primavera. Stavolta, anzi ancora una volta, nel mirino dei grillini decoro urbano e gestione del verde sul territorio comunale. «Vento e sole cocente, ottimi ingredienti per lo scoppio di incendi. Se a questo aggiungiamo l'erba secca e alta, eventuali rifiuti abbandonati e la mano dell'uomo, il gioco è fatto. Abbiamo ancora tutti nei nostri occhi l'immagine delle fiamme dell'incendio scoppiato a Rio Vivo la scorsa estate, l'odore acre del fumo che ha avvolto centinaia di terreni e case per questo la vigilanza deve essere alta.

Non serve ex post farsi riprendere con gli estintori in mano, serve prevenire. Per questo abbiamo chiesto contezza al sindaco e all'assessore competente con una interpellanza urgente sul piano degli sfalci dell'erba nel territorio termolese evidenziando alcune criticità che riguardano specifiche vie come via Udine, via Mar Mediterraneo, la Bufalara, Difesa Grande, Colle della Torre ecc. dove alcuni cittadini hanno fotografato e ci hanno inviato foto che ritraggono aree di proprietà comunale con erba alta e secca. Abbiamo chiesto altresì se sono stati effettuati controlli anche sulle aree private, rammentando a tutti i cittadini che è uno specifico dovere tenerle pulite, pena sanzioni. Occorre la collaborazione di tutti per evitare eventi come quelli verificatisi gli anni addietro e l'esempio deve partire dall'ente pubblico che ha il dovere di tenere pulite le aree verdi comunali e controllare quelle private non solo per evitare lo scoppio o il propagarsi di incendi ma anche per il decoro, la salute e l'igiene pubblica». Per queste ragioni, i consiglieri Ippazio Stamerra, Antonio Bovio, Nicolino Di Michele e Daniela Decaro, interpellano sindaco e assessora all’Ambiente (Rita Colaci).

«Con l’approssimarsi della stagione estiva le aree verdi di competenza comunale necessitano di una più attenta cura e attenzione anche in ragione dei noti eventi occorsi tra cui da ultimo si rammenta l’incendio in quel di Rio Vivo. Del pari anche le aree verdi di proprietà privata debbono essere accuratamente pulite e sfalciate. Ad oggi molte aree risultano infestate da erbacce pericolose che consentono il proliferarsi di insetti e che rendono indecoroso il paesaggio. Chiediamo di conoscere quale sia il piano programmato per lo sfalcio dell’erba nella città di Termoli, se è stato calendarizzato, quando sono previsti gli interventi, in quali quartieri e in quali vie. Chiedono altresì di sapere se è stato effettuato un controllo delle aree verdi private e se sono stati sollecitati i proprietari alla pulizia di dette aree. Visti i caratteri di urgenza si chiede che l’interpellanza venga trattata nel prossimo Consiglio comunale».

