Ragazzi speciali trasformano la pasticceria in un fenomeno sociale

Concorso nazionale di pasticceria per ragazzi speciali all'istituto Alberghiero

TERMOLI. Ha tenuto banco da ieri, con la sessione interna, e oggi quella aperta a tutti gli studenti provenienti da fuori, all’istituto Alberghiero Federico di Svevia di Termoli la seconda edizione del concorso nazionale di pasticceria per ragazzi speciali.

Il concorso è organizzato dal comparto scuole della Fipgc in collaborazione col Miur, con la Renaia, Rete Nazionale degli Istituti Alberghieri d’Italia e appunto l’istituto Alberghiero.





Supporto logistico e organizzativo del professor Maurizio Santilli e della collega Cinzia Grafone, professoressa che si dedica all’inclusione, su impulso della dirigente Maricetta Chimisso.





«E’ il primo di una serie di eventi da i 35 anni della nascita dell’Alberghiero, il più coinvolgente, ma questo la dice lunga su quello che significa per noi essere e fare scuola, cosa significa essere docenti e avere in mano questa creta grezza dei ragazzi e la fortuna di plasmarli per dargli la possibilità di diventare cittadini del mondo», aveva detto in sede di presentazione.

Oltre 150 persone tra studenti, docenti, dirigenti e genitori, sono arrivati da tutta Italia a Termoli.

Il via è stato dato dal vescovo, Gianfranco De Luca.

Questo importante evento muove anche un sistema di marketing territoriale, permettendo la conoscenza del Molise da tutti gli Istituti provenienti da altre regioni. Infatti, le oltre 150 presenze che arriveranno in città, oltre alla partecipazione alla gara, potranno vivere e osservare le bellezze di Termoli e del territorio molisano, un patrimonio prezioso di arte, storia, paesaggi e cultura enogastronomica tutto da scoprire.

Giuria formata da esperti professori in pasticceria.

Presente anche il commissario dell’azienda soggiorno e turismo di Termoli Remo Di Giandomenico che ha portato alla Bit di Milano proprio l’Alberghiero di Termoli.

Galleria fotografica