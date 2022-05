«Ci hanno “tagliato” la strada», in via Udine e dintorni non c'è pace

TERMOLI. «È diventata una lotta impari. Non riusciamo più a controllare gli di assalti all’arma bianca che vengono sistematicamente condotti sulla nostra strada, ancora “di lottizzazione”.

E sinceramente siamo veramente stufi. Stufi di assistere a un menefreghismo elevato a potenza da parte un po' di tutti».

In attesa che la vicenda delle strade di lottizzazione approdi in Consiglio comunale, dal comitato di via Udine e dintorni viene sollevata una nuova polemica.

«Ci hanno “tagliato” la strada. L’anello stradale costituito da via Udine, via Trento e via Venezia (i cosiddetti “dintorni”), oggetto di recente riqualificazione è stato oggetto, proprio oggi, di lavori che presumiamo possano essere attinenti all’ammodernamento delle reti tecnologiche. Lo stile pare essere quello. Perché corrisponde alla modalità “taglio asfalto indiscriminato” con riempimento di legante di un colore rossastro a cercare di coprire ferite nella pavimentazione stradale che non potranno certo rimarginare col tempo.

Il tempo non potrà che accentuare quelle ferite, riportandole progressivamente allo stato di “piaghe” inguaribili se non con cure drastiche, del tipo “chemioterapia all’ultimo stadio”.

Abbiamo cercato di difenderci, di prevenire lavori non rispettosi dell’azione pluriennale svolta per giungere alla riqualificazione del quartiere scrivendo, contattando, facendo sopralluoghi per cercare attraversamenti di impianti meno invasivi e pseudo rispettosi di quanto recentemente realizzato ma, a quanto pare, invano. Appena ti distrai un attimo c’è qualcuno che, senza preavviso, taglia, scava e ricuce. Ovviamente lasciando la famosa cicatrice. Il preludio al degrado di qualche tempo fa, lo ricordate?

Vogliamo sapere chi l’ha fatto. Chi ha manomesso il piano stradale tagliando non esattamente a bordo strada e attraversando col taglio tutta la larghezza della strada per poi scavare in corrispondenza dell’uscita del cancello di un disabile, ben evidenziato dalla segnaletica della riqualificazione. Che adesso avrà ovviamente disagi a percorrere in carrozzina quell’uscita. Ma, tanto, parliamo solo di un disabile. Era sicuramente più importante lo scavo del pozzetto o chissà cos’altro, perché i costi imponevano il tracciato più comodo all’esecuzione dei lavori per chi deve eseguirli e, se i residenti vogliono reti più moderne, devono subire e stare zitti.

Non hanno evidentemente prestato molta attenzione al cosiddetto “stato dei luoghi”, poiché crediamo potesse essere più opportuno e certamente meno invasivo scavare lateralmente alla strada (zona di sterpaglie) o, nella peggiore delle ipotesi, sul marciapiedi laterale che non è stato rifatto. Ma, forse, era più scomodo. Il rispetto della cosa comune pare non rientrare nelle prime dieci voci della scala di priorità usuale, e questo ci rattrista enormemente anche perché, ribadiamo il concetto, per la riqualificazione sono stati spesi soldi pubblici. Soldi nostri, ricordiamolo.

Chi ha autorizzato i lavori? Il Comune di Termoli? Su una strada che non è stata ancora acquisita al patrimonio pubblico? E quali sono i termini di ripristino della situazione antecedente i lavori? Perché abbiamo sinceramente seri dubbi sul fatto che riasfaltino l’intero piano viario tagliato dall’attraversamento dei cavi o di cosa si tratti. E vorremmo sapere chi dovrebbe

sorvegliare l’esecuzione dei lavori, la cui “rifinitura” non pare certo essere impeccabile.

Noi del Comitato di Via Udine e dintorni crediamo ci siano seri spunti di riflessione su quanto stia accadendo. Perché il rammarico più grande sarebbe di aver lottato tanto per nulla».

Galleria fotografica