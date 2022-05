Da lunedì si tornerà a pagare per sostare sulle strisce blu a Montenero

MONTENERO DI BISACCIA. L’Amministrazione Contucci ha avvisato l’utenza che a partire da lunedì 30 maggio 2022 la sosta nei parcheggi delimitati dalle strisce blu, sia nella zona centrale del paese che presso il parcheggio multipiano, tornerà a essere a pagamento.

La C.N.F. S.p.A. informa che gli abbonamenti di durata inferiore a un anno si potranno effettuare direttamente presso le colonnine dedicate al pagamento della tariffa oraria; invece per il versamento degli abbonamenti annuali dei parcheggi blu presenti nella zona centrale del paese e per quelli del piano superiore del parcheggio Multipiano, è necessario recarsi presso gli uffici della società in via Frentana n. 37, dove gli addetti consegneranno l’apposito tagliando; i suddetti uffici potranno inoltre registrare e riscuotere gli abbonamenti per il piano seminterrato dello stesso parcheggio coperto di via Frentana. Si ricorda ancora una volta che le tariffe sono le seguenti: € 0,30 per ogni ora, oppure € 1,50 per l’intera giornata; gli abbonamenti avranno un costo di € 10 al mese, oppure di € 100 all’anno.

Per il piano seminterrato del parcheggio coperto, invece, che sarà sempre dotato di una barra di accesso telecomandata e posti assegnati al singolo utente, il piano di abbonamenti prevede il costo di € 25 mensili e di € 250 annuali. Inoltre, per i parcheggi posizionati lungo il marciapiedi delle scuole di Piazza della Libertà, resta in vigore il divieto di sosta negli orari di entrata e uscita degli alunni dalle classi, ad esclusione dei periodi di chiusura programmata delle scuole stesse. In via Massangioli sono stati eliminati gli stalli di sosta dal numero civico 23 al n. 41.