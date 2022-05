Modugno, Chianciano Terme e Lecce: il podio dei pasticceri speciali all'Alberghiero

Concorso nazionale di pasticceria per ragazzi speciali: la premiazione

TERMOLI. Si è concluso con grandi consensi, da parte di partecipanti e ospiti, il concorso di pasticceria per ragazzi speciali organizzato dall’istituto Alberghiero Federico di Svevia di Termoli.

Sia la dirigente Maricetta Chimisso che l’anima di questo concorso il professor Maurizio Santilli, seppur stremati non tanto per la due giorni intensa, si sono mostrati davvero soddisfatti.





L’organizzazione è partita da molto lontano e con non pochi ostacoli sulla strada, superati brillantemente.

Il risultato è sotto gli occhi di tutti e i complimenti ricevuti dai membri e concorrenti di 22 scuole alberghiere provenienti da svariate regioni italiane, tra Piemonte, Lombardia, Puglia, Calabria, Sicilia, Campania e altre, sono la testimonianza del successo meritato ottenuto.





A vincere questa prima edizione che si terrà ogni anno a venire sempre a Termoli è stato l’Istituto “Tommaso Fiore” di Modugno e il team di pasticceri novelli sono stati Floriana Accettura e Desiré Genchi, il podio ha visto al secondo posto l’Istituto “Artusi” di Chianciano Terme con il team Samuele Bozzini ed Enrico Ferranti; mentre al terzo posto l’istituto “Presta Columella” di Lecce, con il team Gianmarco Martena e Simone Mazzilli.

La giuria, di grande esperienza in materia, è stata messa in seria difficoltà nel compilare la graduatoria ed era composta dalla presidente Cinzia Iotti responsabile del Cake Design nazionale, Daniele Cappellano responsabile della Lombardia, Cesare Sciammaruto responsabile di tutti i delegati d’Italia nonché presidente in Puglia, la professoressa Cinzia Grafone, responsabile dell’inclusione al Federico di Svevia e Raffaella Petta responsabile dell’Inclusione dell’Usr Molise.

Ieri mattina presente anche Matteo Cutolo.

Ci sono stati anche intermezzi di svago come gli spettacoli musicali di Lino Ruffo.

Dopo la premiazione, un buffet per tutti gli ospiti presenti offerto dalla casa madre.

Erano presenti per la premiazione anche il consigliere regionale Vittorio Nola e Paolo Spina presidente della Camera di commercio del Molise.

