Erasmus + Trees: delegazioni di Germania, Portogallo, Cipro e Bulgaria a Larino

LARINO. In una Larino che dopo due anni si è immersa appieno nell’atmosfera magica della festa di San Pardo, gli studenti e i docenti del Liceo D’Ovidio stanno vivendo delle giornate davvero ricche ed intense per l’accoglienza di 40 docenti e studenti delle delegazioni di Cipro, Bulgaria, Germania e Portogallo, partner del progetto ERASMUS+ “TREES” (To Reinforce European Environment Sustainability), un progetto davvero innovativo che prevede la creazione dell’eco-robot ARDUINO per la rilevazione di CO2 e polveri sottili. Durante la settimana in cui la delegazione ha raggiunto l’Italia, si sono alternati momenti di briefing sullo stato di avanzamento del progetto, laboratori e workshop per gli studenti (web-TV, orto sinergico, fiori di carta, piante officinali e sapone) a momenti ricreativi di cultura, sport, amicizia e bellezza in cui gli stranieri hanno potuto prima visitare Roma, per poi immergersi completamente nella scoperta delle tradizioni, della storia, dei paesaggi e delle bellezze artistiche del Molise e di Larino in particolare. Come ha detto il Dirigente Scolastico, prof. Antonio Vesce, durante la fantastica cerimonia di accoglienza svoltasi presso la palestra del Liceo la sera del 23 maggio, “Il progetto ERASMUS+ TRES ha rafforzato il senso della nostra cittadinanza europea e ci ha resi ancora più consapevoli dell’importanza di conoscere l’Europa e di riconoscersi nei suoi valori di libertà, democrazia, cultura, diritti, solidarietà e pace”.









