Concessioni demaniali, Pd e VotaXTe non ci stanno: “Bandi per pochi eletti”

TERMOLI. Questa mattina come gruppo consiliare Pd e VotaXte abbiamo protocollato una mozione urgente per chiedere al Sindaco e alla Giunta di modificare i requisiti indicati nella delibera di giunta n. 94 del 15.04.2022 riguardanti “l’ affidamento mediante procedura aperta della concessione demaniale marittima del locale “Lido Panfilo”.

I requisiti richiesti sono: la pluriennale solidità economica dei soggetti partecipanti ed una comprovata esperienza nella titolarità e gestione delle attività di analoghe concessioni demaniali marittime.

Tali requisiti, a nostro avviso, sono fortemente limitativi. Non potrà partecipare alla procedura di gara chi, pur avendo competenze ed esperienza anche pluriennale nel campo della ristorazione e della somministrazione di bevande e alimenti, non è titolare di analoghe concessioni demaniali marittime.

Inoltre verrebbero tagliati fuori anche categorie come quelle dei giovani e delle donne desiderosi di fare impresa nella propria città con l'aiuto di bandi e finanziamenti pubblici. Per queste ragioni noi ne chiediamo la modifica, al fine di garantire la possibilità di partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica ad una platea più ampia, sempre nel rispetto della normativa vigente in materia.

La mozione verrà discussa nel prossimo Consiglio comunale che si terrà il 01 giugno 2021.

Il testo della mozione urgente

OGGETTO: Affidamento mediante procedura aperta della concessione demaniale marittima del locale “Lido Panfilo” ubicato sul lungomare Cristoforo n. 51 di Termoli.

I sottoscritti Consiglieri Comunali (facenti parte dei gruppi consiliari PD e VotaXTe)





PREMESSO CHE





- a seguito di riconsegna avvenuta in data 21/07/2020, per intervenuta declaratoria di decadenza, disposta con determina dirigenziale n. 246 del 31/01/2020, l’Agenzia del Demanio è rientrata nella piena disponibilità della pertinenza demaniale marittima relativa all’immobile sito al piano strada del complesso balneare denominato “Lido Panfilo”, ubicato sul Lungomare Cristoforo Colombo di Termoli ed individuato al Catasto Urbano di Termoli al foglio n. 13, particella n.169, per una superficie di mq. 1.184,53, così suddiviso: mq.565,69 Pertinenza adibita ad attività commerciale per la somministrazione di alimenti e bevande; mq. 618,84 - Superficie di difficile rimozione (terrazzo praticabile mq. 438,48; locale ex vano scala al piano terrazzo mq. 14,98; percorso aereo e scala per l'accesso al terrazzo dal piano strada mq. 60,96; solaio di copertura impianti tecnologici mq. 104,42);

- la Legge Regionale n. 5/2006 ha trasferito ai Comuni le funzioni amministrative per la gestione del demanio marittimo in esecuzione ed attuazione del decentramento amministrativo disposto con il D.P.R. 616/77 e successivo art. 105 del D.lgs 112/98;

- l’amministrazione Roberti ha intenzione di procedere ad una nuova assegnazione in concessione, ai sensi dell’art. 36 del Codice della Navigazione, dell’immobile sopra richiamato, per finalità turistico ricreative relative esclusivamente ad attività commerciali di somministrazione di alimenti e bevande – ristorazione, mediante l’avvio di una procedura aperta ad evidenza pubblica, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;





DATO ATTO CHE





con delibera n. 94 del 15.04.2022 la Giunta comunale ha autorizzato l’avvio di una procedura aperta ad evidenza pubblica, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., volta all’assegnazione in concessione demaniale marittima, ai sensi dell’art. 36 del Codice della Navigazione, dell’immobile, pertinenza demaniale marittima, sito al piano strada del complesso balneare denominato “Lido Panfilo”, ubicato sul Lungomare Cristoforo Colombo n. 51 di Termoli ed individuato al Catasto Urbano di Termoli al foglio n. 13, particella n. 169, per finalità turistico ricreative relative esclusivamente ad attività commerciali di somministrazione di alimenti e bevande–ristorazione;

tra i requisiti di partecipazione alla procedura di gara, indicati dalla giunta comunale, vi sono una pluriennale solidità economica dei soggetti partecipanti ed una comprovata esperienza nella titolarità e gestione delle attività di analoghe concessioni demaniali marittime;





CONSIDERATO CHE





I predetti requisiti appiano fortemente restrittivi e limitativi, in quanto escludono la possibilità di partecipare alla procedura per numerosi soggetti che, pur avendo competenze ed esperienza nel settore della somministrazione di alimenti e bevande- ristorazione, si vedrebbero tagliati fuori solo perché non hanno già la gestione e non sono titolari di analoghe concessioni demaniali marittime;

viene, altresì, preclusa la possibilità di partecipazione alla gara a società e/o imprese del settore di nuova costituzione, formate da giovani e/o donne, che vogliono investire nella propria città, accedendo a bandi e finanziamenti pubblici;





ATTESO CHE





La nostra amministrazione di centrosinistra nel 2016 ha indetto una procedura di gara ad evidenza pubblica per l’assegnazione in concessione demaniale marittima di un altro immobile sito sempre sul lungomare nord e sempre con finalità turistico ricreative relative esclusivamente ad attività commerciali di somministrazione di alimenti e bevande – ristorazione

Tra i requisiti di partecipazione previsti dal bando di gara era richiesto di : a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle Regioni o dalle Province Autonome di Trento e di Bolzano; b) avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale; c) essere in possesso di un Diploma di scuola secondaria superiore o di Laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.





TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO





Impegnano il Sindaco e la Giunta comunale a modificare i requisiti indicati nella delibera di giunta n. 94 del 15.04.2022, in modo tale da garantire la possibilità di partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica ad una platea più ampia, sempre nel rispetto della normativa vigente in materia.

Termoli 25.05.2022





I consiglieri Comunali

Oscar Daniele Scurti

Manuela Vigilante

Angelo Sbrocca

Andrea Casolino