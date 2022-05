“Manca il personale sanitario”, sindacati pronti alla ‘battaglia’

CAMPOBASSO. Riceviamo e pubblicato comunicato a firma di Cgil Fp A.Amantini, Cisl Fp A.Valvona, Uil Fpl Fials G.Barbagallo e C.Vasile, Fsi – Usae F.De Guglielmo e Nursing Up M.Luciano.

“Le scriventi organizzazioni sindacali da diverso tempo denunciano l'enorme difficoltà che vivono gli operatori sanitari dell'Asrem per carenze croniche di personale che di fatto mettono a rischio la qualità delle cure.

Oggi, in prossimità dell'inizio delle ferie estive ed a seguito delle dimissioni di numerosi operatori sanitari (in prevalenza medici ed infermieri), s'intravvede una sorta di collasso del sistema sanitario pubblico; per questo si sollecitano interventi immediati della Direzione Generale dell'ASReM e della struttura commissariale regionale.

In mancanza, i sindacati si vedranno costretti ad avviare iniziative di tutela dei lavoratori e dei cittadini più incisive di quelle intraprese finora”.