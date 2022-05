Protesta a oltranza del mondo della pesca

TERMOLI. Annunciato al ritorno dalla missione di Ancona, nuovo sit-in di protesta stamani al porto di Termoli con la categoria degli imprenditori della pesca in rotta di collisione con le istituzioni nazionali per le conseguenze del drammatico caro gasolio.

Fino ad ora la serrata che dura da domenica sera, al di là di generiche promesse, di concreto non c’è stato nulla.

Quindi, questa mattina sit-in di protesta civile dei marinai e i loro armatori, davanti al Mercato Ittico, dove è stata allestita un’area per la loro protesta, transenne e gazebo, hanno affisso striscioni in cui spiegano i motivi della fermata ad oltranza, in attesa di buone notizie semmai arriveranno.

Un fatto è certo, loro sono più che mai intenzionati ad andare avanti senza remore. Durante il sit-in è venuto a solidarizzare con loro un vecchio marinaio che faceva il motorista su una delle barche della flottiglia, Rocco D’Ippolito che viene chiamato per rispetto da tutti “Zio Rocco” oggi impeccabile 91enne.

