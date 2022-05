All'ospedale Cardarelli inaugurata la nuova Pet

Inaugurato questo pomeriggio, presso il Reparto di Medicina nucleare dell'Ospedale Cardarelli, il nuovo apparecchio Pet-Tc (Tomografia a emissione di positroni), a servizio del nosocomio campobassano. Presenti il commissario Toma, il subcommissario Papa, la Direzione strategica dell’Asrem e del Presidio sanitario, oltre al personale del Reparto.

Si tratta di una Pey moderna e molto più performante della precedente, datata 2007, funzionale alla gestione delle malattie oncologiche e neurologiche.

L’acquisto del macchinario si inquadra nel Piano di miglioramento della tecnologia ospedaliera, varato da Asrem in accordo con la Struttura commissariale, per dotare di apparecchiature sempre più avanzate gli ospedali molisani. Il Piano proseguirà e sarà implementato attraverso la Missione 6 Salute del Pnrr, che prevede in Molise investimenti pari a euro 7.280.539,50 per l’acquisizione di 23 grandi apparecchiature, da distribuire nelle Strutture sanitarie pubbliche regionali.

