Soste blu a Campomarino, per Di Carlo: «Affidamento nel multiverso»

CAMPOMARINO. Da autentico martello pneumatico, l’avvocato Giuseppe Di Carlo, passato da tempo all’opposizione della giunta Silvestri a Campomarino, ha inferto un’altra sberla alla maggioranza. «In fisica teorica il multiverso è un'ipotesi che postula l'esistenza di universi coesistenti fuori dal nostro spaziotempo, spesso denominati dimensioni parallele.

A Campomarino tale ipotesi si è coniugata con la realtà.

Il 24 maggio 2022 (ed anche il successivo 25) la Publiparking Srl ha posizionato al lido i parchimetri e la segnaletica verticale per i parcheggi a pagamento (i cui costi, come detto in passato, sono stati sensibilmente aumentati dall’attuale amministrazione). Nella medesima data, senza che vi fosse alcun avviso pubblico o richiesta del Comune di Campomarino, la Publiparking Srl ha presentato al protocollo un’offerta per la gestione dei parcheggi a pagamento.

Il 26 maggio 2022 il servizio in parola e’ stato affidato alla Publiparking Srl.

La circostanza che la ditta abbia installato parchimetri e segnaletica verticale ben prima dell’affidamento rappresenta la prova empirica che è possibile muoversi in universi paralleli in cui lo spazio ed il tempo assumono un significato relativo. Universi nei quali conosci in anticipo quello che accadrà nella realtà in cui gli altri si muovono.

Chissà se anche la Procura della Repubblica sposerà la teoria del multiverso o se - in maniera più pragmatica - accerterà che nella realtà qualcosa non torna…»