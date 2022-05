Ordine dei Giornalisti tra rinnovo convenzioni e nuovi protocolli d'intesa

CAMPOBASSO. Alle ore 12.00, presso la sede dell’Ordine dei Giornalisti del Molise in via XXIV Maggio 137 a Campobasso, è convocata una conferenza stampa, nel corso della quale il presidente dell’Ordine Vincenzo Cimino e il presidente del Corecom Molise Fabio Talucci rinnoveranno le due convenzioni sul monitoraggio radio tv, pareri e sondaggi anche per il 2022.

Nel corso dell’iniziativa, sarà anche firmato un protocollo d’intesa sempre tra Ordine dei Giornalisti del Molise, Corecom Molise e la Consigliera di Parità delle Province di Campobasso e Isernia Giuditta Lembo, sulla promozione dell’uso di una comunicazione rispettosa delle differenze di genere. E’ prevista la presenza dei dirigenti dell’Odg Molise.