Continua il braccio di ferro sull'Emodinamica, nuova udienza al Consiglio di Stato

TERMOLI. Emodinamica all’ospedale San Timoteo, si continua a dare battaglia, nonostante i giorni di chiusura del servizio interno al reparto di Cardiologia siano meno dopo l’assunzione del nuovo medico avviato alla specializzazione in questa delicata branca salvavita. Giovedì mattina, a Roma, si è discusso dell’ennesimo ricorso contro la mancata concessione della sospensione di un provvedimento di interruzione programmata delle attività di Emodinamica, motivata dalla carenza di medici e infermieri.

La Casa dei Diritti, con l’avvocata Rita Matticoli, che firmò il ricorso assieme a Laura Venittelli, ad adiuvandum dopo i ricorsi principali dei cittadini-amministratori, ha affrontato a Palazzo Spada il difensore dell’Asrem Coromano e l’avvocatura di Stato. Emerso nel corso del dibattito quanto fatto dalla sanità pubblica molisana per ovviare alle carenze di organizzazione e personale, messe nero su bianco con la determina del 31.12.2021 a firma del direttore generale Oreste Florenzano, poi impugnata a sua volta.

Casa dei Diritti ritiene inadempiente l’Asrem e ciò verrà ribadito anche in sede di udienza di merito dell’8 giugno prossimo, mentre proprio i ricorrenti attendono una pronuncia del Consiglio di Stato in linea con quanto fatto nelle more delle festività natalizie. Staremo a vedere.