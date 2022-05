Ieri, oggi e domani: storie di pesca nella testimonianza di Rocco D'Ippolito

La testimonianza di Rocco D'Ippolito

TERMOLI. Testimonianze della pesca di ieri e di oggi.

Solidarietà anche da vecchi lupi di mare nella protesta che ha messo un punto fermo all’attività ittica in questa fase di tarda primavera. Rocco D’Ippolito, 91 anni suonati, ex motorista e da tutti chiamato con rispetto “Zio Rocco”, è sceso al porto per manifestare la vicinanza ai colleghi più giovani.

Un’occasione per sfornare un ricordo di com’era la pesca mezzo secolo fa e in parallelo a oggi.