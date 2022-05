Cani da salvataggio, sub e rifiuti sulla spiaggia: mattinata intensa alla Costa Verde

MONTENERO DI BISACCIA. Una mattinata intensa, quella di oggi, alla marina di Montenero con la Scuba Global Service, come sottolinea la sindaca Simona Contucci: «Raccolta della plastica, recupero dei rifiuti nei fondali con il supporto dei sub, cani da salvataggio, giochi e merenda per i bimbi… per fortuna il nostro mare è stato trovato pulito e l’arenile in ordine.

Grazie a Diego Scardapane e alla sua associazione, alle ragazze di Lory a Colori e alla Tribù dei Sorrisi, un ringraziamento speciale alla consigliera delegata all’Ambiente Fiorenza Del Borrello e all’assessore alle Politiche Giovanili Tania Travaglini per la bella iniziativa».

