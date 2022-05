Accolte le sacre reliquie di Sant'Antonio dalla comunità di Ururi

URURI. Il giorno tanto atteso, quello dell’arrivo delle reliquie di Sant’Antonio da Padova ad Ururi, è finalmente arrivato e la cittadinanza di Ururi ha accolto nella serata di giovedì con tutti gli onori la delegazione di monaci padovana che ha portato le reliquie!

Accompagnate dalla musica della banda, le reliquie sono state prima accolte prima presso la “Madonnina” all’ingresso del paese dove c’è stato un momento di preghiera collettivo e d in seguito, il corteo si è diretto verso la Piazza Municipio dove c’è stato il saluto della sindaca Laura Greco. La prima cittadina di Ururi ha ricordato l’importanza che riveste la tradizione e la devozione verso Sant’Antonio a Ururi dove ci si prepara con la cosiddetta “tredicina” per poi culminare con la processione, il 13 giugno, del santo, con tutti i bambini vestiti da monachelli e con indosso la medaglietta inserita nel nastro verde.

La sindaca Laura Greco ha ricordato l’importanza ed il valore affettivo e religioso di quella medaglietta che ha segnato le varie tappe della sua vita e nel chiedere che la comunità di Ururi rimanga nelle preghiere di quei frati anche dopo il ritorno delle reliquie a Padova, ha omaggiato il Santo con un dono floreale. Il parroco Don Michele Di Legge ha ricordato il programma che vedrà diversi momenti in onore di Sant’Antonio finanche una festa, un momento di aggregazione che avrà luogo sabato prossimo presso la cappella dedicata al Santo.

Ha ricordato la particolarità di Ururi che è quella di essere un paese arbereshe, quindi diverso dagli altri paesi che la delegazione padovana ha visitato durante la peregrinatio delle reliquie ed ha invitato tutti a seguire il corteo in chiesa per la messa delle 19 dove c’è stato l’ingresso trionfale delle reliquie e la benedizione di tutti i bambini vestiti, compresi i bimbi piccoli da sant’Antonio o soltanto con la medaglietta. La prima giornata ururese in onore delle reliquie di Sant’Antonio si è conclusa in serata con le visite personali al santo.

