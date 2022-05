Stagione turistica 2022, come sarà secondo te?

TERMOLI. Quali auspici per la stagione turistica 2022?

Dall’estate 2019 non si aveva la possibilità di vivere le classiche vacanze senza la mannaia delle restrizioni Covid, la cautela deve essere sempre parte di noi, ma è chiaro stavolta si vive un ritorno al futuro.

La pandemia ha fatto riscoprire il Molise e Termoli come meta preferenziale per tanti italiani e anche una quota non trascurabile di stranieri, i numeri degli ultimi anni lo dimostrano.

Ma come sarà la stagione turistica 2022?

Lo abbiamo chiesto col nuovo quesito nella sezione dedicata alla rilevazione delle opinioni, pubblicata sulla nostra homepage da alcuni giorni.

Tre le opzioni a vostra disposizione:

1) Migliore degli ultimi due anni

2) Ci sarà un calo dovuto alla riapertura delle frontiere

3) Come gli ultimi due anni.

L’incognita, infatti, è dovuta proprio alla possibilità di ritornare all’Estero, anche se l’attuale contesto internazionale vive comunque momenti di tensione.

L’apertura anticipata della stagione balneare si sta rivelando un successo, nell’ottica della cosiddetta destagionalizzazione e a fine settembre faremo il bilancio delle presenze e del gradimento avuto dagli ospiti.

Da tenere presente un ultimo fattore, che in periodo di alta stagione, parliamo di agosto, soprattutto, il numero dei posti letto offerti dalla ricettività locale non è adeguato a soddisfare la domanda, anche qui occorrerebbe maturare delle riflessioni.