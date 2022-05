Turismol: sei modi di vivere il borgo e Termoli

TERMOLI. Ultimo fine settimana di maggio, mese che quest’anno è caratterizzato dall’avvio anticipato della stagione balneare, come più volte abbiamo sottolineato.

Proprio in un simile contesto, quello della Cala Sveva beach club, sul lungomare Nord di Termoli, ieri mattina è stata presentata dalla presidente Paola Palombino la nuova mission dell’associazione Turismol di Termoli, che assieme a partner qualificati, come quelli del gruppo proprietario del lido, la famiglia Vincitorio, presente con Fabrizio alla conferenza stampa, ha messo a fuoco un muovo modello di accoglienza, quello del turismo esperienziale, che secondo studi specializzato da qui ad alcuni anni subirà una notevole impennata.

I turisti vogliono qualcosa di diverso in loco, conoscere e sperimentare proprio gli stili di vita chi risiede sul posto, oltre scoprire e conoscere in modo interattivo usi e costumi, storia e aneddoti particolari con cui arricchire il proprio bagaglio.

Dopo 13 anni di attività turistica, sempre attiva nel promuovere il borgo termolese (l’ultima tra le sue più celebri iniziative è stata quella relativa alle segnaletiche dei baci all’interno del borgo tutt’oggi ancor presenti), l’Associazione Turismol si rinnova nel suo modus operandi promuovendo lo stesso in maniera del tutto nuova così come il nuovo sito web associativo. E lo fa sotto la stessa cornice paesaggistica di 13 anni fa, quando è stata fondata, ai piedi del Castello Svevo.

La presentazione è stata accompagnata dal prof. Marco Zollo, manager e formatore esperto in Comunicazione e Marketing, internazionalizzazione in particolare nei settori Turismo e Food che ha illustrato quali sono e saranno le nuove frontiere turistiche che Turismol già ha messo in atto, e, da tutti i collaboratori che hanno creato insieme a Turismol i nuovi tours experience.

Accanto a loro l’imprenditore marittimo Domenico Guidotti e gli artigiani Cleofino Casolino e Daniele Zurro.

Sei i diversi modi di vivere il borgo antico: Argillando con Timoteo, borgo antico di Termoli dal Mare, Creando il mio gioiello nel borgo, Mare & trabucchi termolesi, Sarto medievale per un giorno, Alla scoperta del borgo antico termolese.

